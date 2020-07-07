Адвокат семьи Захарова объяснил отказ Ефремова от признания вины в ДТП

https://static.news.ru/photo/6b37b61c-c056-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита Михаила Ефремова ведёт подковёрную игру. Артист рассчитывает избежать тюремного заключения, поэтому он отказывается признавать свою вину в аварии, в результате которой погиб Сергей Захаров. С таким заявлением выступил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

По его словам, Ефремов надеется отделаться хотя бы условным сроком. Ведь после признания вины в смертельном происшествии маловероятно, что реального срока не будет.

Если бороться и что-то там такое находить, то есть вероятность, что суд скажет: «Очень знаковое дело, социальный взрыв. Ну дадим ему пять лет условно и забудем эту историю», — сказал юрист.

Добровинский подчеркнул, что именно в это русло и идёт дело артиста. По мнению адвоката, за Ефремов стоят «серьёзные люди». Так что вероятно суд примет во внимание тот факт, что актёр является отцом шестерых детей, и даст ему условный срок. К тому же Ефремов ранее не был ни разу судим.

Как поделился адвокат семьи Захарова, родственники погибшего чувствуют себя ужасно после заявлений представителей актёра о непризнании им вины.

Потому что он вину признавал до вчерашнего дня. Он просил публично прощения, правда, не перед ними, а перед страной. Знаете, такое впечатление, что ни за что на них вылили ушат помоев. В чём только их не обвиняют — и в торгах, и в том, что они якобы взяли денег. Хотя никаких денег семья не брала, — цитирует Добровинского телеканал «360».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр неоднократно пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова. Однако родственники погибшего от всего отказались.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев позднее говорил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».

Как писал NEWS.ru, юрист опроверг свои слова о том, что его подзащитный отказался признать свою вину. По словам Эльмана Пашаева, его неправильно поняли.