Адвокат семьи Захарова назвал вину Ефремова в ДТП неоспоримой

Вина актёра Михаила Ефремова в ДТП, жертвой которого стал Сергей Захаров, неоспорима. Об этом заявил адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы сына погибшего.
С уверенностью могу сказать одно — в любом случае вина Михаила Ефремова есть, что бы кто ни говорил. Факт того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, установлен, и от него никуда не деться. И то, что этот поступок повлёк смерть человека, — от этого тоже никуда не деться, — сказал юрист телеканалу «360».
Таким образом он прокомментировал слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о том, что актёр себя виновным в ДТП не признаёт. Аверцев добавил, что намерен «добиваться правды».
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, управляемый актёром, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился Захаров. От полученных в результате аварии травм тот скончался в больнице.
Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови были обнаружены остаточные следы наркотических средств. В настоящее время актёр находится под домашним арестом.
Спустя несколько дней после ДТП он попросил у семьи погибшего прощения и предложил материальную помощь. Родственники Захарова принимать её отказались.
Ранее NEWS.ru писал, что другой адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил о намерении потерпевших подать гражданские иски о возмещении вреда. Он уточнил, что из четырёх потерпевших трое — вдова, сын и брат погибшего — по-прежнему отказывают от досудебных компенсаций. На таковую согласился только старший сын жертвы ДТП.