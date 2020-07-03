Адвокат семьи Захарова назвал вину Ефремова в ДТП неоспоримой

https://static.news.ru/photo/c4d17cf6-bd2e-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Вина актёра Михаила Ефремова в ДТП, жертвой которого стал Сергей Захаров, неоспорима. Об этом заявил адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы сына погибшего.

С уверенностью могу сказать одно — в любом случае вина Михаила Ефремова есть, что бы кто ни говорил. Факт того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, установлен, и от него никуда не деться. И то, что этот поступок повлёк смерть человека, — от этого тоже никуда не деться, — сказал юрист телеканалу «360».

Таким образом он прокомментировал слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева о том, что актёр себя виновным в ДТП не признаёт. Аверцев добавил, что намерен «добиваться правды».

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, управляемый актёром, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился Захаров. От полученных в результате аварии травм тот скончался в больнице.

Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови были обнаружены остаточные следы наркотических средств. В настоящее время актёр находится под домашним арестом.

Спустя несколько дней после ДТП он попросил у семьи погибшего прощения и предложил материальную помощь. Родственники Захарова принимать её отказались.

Ранее NEWS.ru писал, что другой адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил о намерении потерпевших подать гражданские иски о возмещении вреда. Он уточнил, что из четырёх потерпевших трое — вдова, сын и брат погибшего — по-прежнему отказывают от досудебных компенсаций. На таковую согласился только старший сын жертвы ДТП.