Адвокат Сафронова рассказал о «парализации» защиты в делах по госизмене

https://static.news.ru/photo/174ec94c-c118-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Адвокат Иван Павлов, защищающий обвинённого в государственной измене советника главы Роскосмоса и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, рассказал, что в настоящее время ведёт пять похожих дел. Среди них дело бывшего топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Румынии. По словам адвоката, в судебных разбирательствах по госизмене сторона обвинения всегда старается «полностью парализовать» работу защиты.

Если в других делах, не связанных с госбезопасностью, защите хоть что-то позволено, то здесь с нас берут всякие подписки, которые не позволяют нам не то что о гостайне говорить, а вообще о деле под угрозой уголовной ответственности,— рассказал «Ридусу» Павлов.

Он добавил, что даже встречи с подзащитным в СИЗО «Лефортово» адвокату разрешены лишь раз в две недели, и иногда всего лишь на 15 минут. Кроме того, защитникам запрещено делать фотографии и выписки из документов дела, даже если на них не стоит гриф «секретно».

Павлов рассказал, что в 2001 году защищал журналиста Григория Пасько, которого подозревали в передаче секретных сведений Японии. Пасько осудили тогда на четыре года колонии, но в 2003 году освободили досрочно. В 1990-е годы адвокат участвовал в разбирательстве по делу эколога Александра Никитина, судимого за госизмену из-за подготовки доклада «Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». В итоге Никитин был полностью оправдан в 2000 году. Оправдательные приговоры по делам о госизмене в России необычайная редкость, но, по словам адвоката, есть прецеденты закрытия аналогичных дел за отсутствием состава преступления.

Так электромеханика Черноморского флота ВС РФ Сергея Минакова обвиняли в передаче данных украинским властям в 2008 году, когда он был гражданином Украины, а жительницу Вязьмы Светлану Давыдову обвинили в информировании посольства Украины о готовящейся передислокации воинской части в Донбасс. Оба дела были возбуждены в 2015 году и прекращены. Павлов рассказал, что защите также удалось добиться президентского помилования для Оксаны Севастиди, Марины Джанджгавы и Анник Кесян, которым вменили передачу грузинским властям по СМС сведений о перемещении российских войск и техники во время конфликта в августе 2008 года.

Павлов также вспомнил, как другой адвокат Ивана Сафронова — Олег Елисеев — в 2014 году защищал сочинского авиадиспетчера Петра Парпулова, которого обвинили в передаче грузинскому правительству секретных данных. Защитник тогда пытался доказать, что секретные сведения опубликовала газета «Красная звезда», но диспетчера всё равно посадили на 12 лет.

Как писал NEWS.ru, на фоне задержания Ивана Сафронова бывший руководитель пресс-службы Федеральной службы безопасности генерал-майор Александр Михайлов сообщил, что данные об информаторе часто поступают из-за рубежа. После этого ФСБ начинает разыскивать информатора. Генерал-майор подчеркнул, что «кроты» наносят стране не только технологический ущерб, ведь «если у нас в России есть такие мерзавцы, то репутация страдает».

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустило пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года, а в 2017-м получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством».

В итоге Лефортовский суд решил арестовать Сафронова на два месяца. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет колонии.