Никто не застрахован от привлечения к ответственности за высказывания в соцсетях, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, даже если аккаунт скрыт или анонимен, правоохранительные органы без особого труда могут установить его владельца.

Нужно внимательно относиться к тому, что вы говорите в интернете. Даже если аккаунт скрыт или анонимен, правоохранительные органы без особого труда могут установить, кто администрирует профиль. Не имеет особого значения, что тот или иной комментатор имел в виду. Очень часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда высказывания людей становятся предметом пристального изучения правоохранительных органов на предмет клеветы или пропаганды. Многие потом заявляют, что их неправильно поняли, что они употребили афоризм или иносказание. Но в конечном итоге имеет значение лишь то, что напишут лингвисты в своем заключении или экспертизе, — сказал Жорин.