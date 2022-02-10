Адвокат рассказала, в каких случаях можно не платить за съёмную квартиру

↵Квартиросъёмщик имеет право не платить за жильё в двух случаях: если у арендатора возникли обстоятельства, не позволяющие совершить очередной перевод средств (например, потеря работы из-за пандемии COVID-19), и он сумел договориться с арендодателем, а также когда собственник заключил с «клиентом» договор о безвозмездном пользовании, рассказала NEWS.ru адвокат Альянса адвокатов TOPgroup Валерия Леонова.

Существует два варианта, когда собственник жилого помещения и квартиросъёмщик могут договориться временно не платить арендную плату за проживание. Первый вариант: стороны заключили договор и возникли обстоятельства, не позволяющие арендатору совершить текущий платёж за квартиру. Например, утрата работы из-за пандемии. Тогда стороны могут заключить дополнительное соглашение к договору аренды, в котором собственник жилого помещения предоставляет отсрочку платежа или скидку, — рассказала юрист.

Второй вариант, подчеркнула Леонова, — когда собственник жилого помещения и арендатор изначально заключили договор безвозмездного пользования жильём: «из самого названия договора следует, что имущество передаётся безвозмездно, то есть без какой либо платы за проживание в квартире».

Оба варианта будут иметь равную юридическую силу и в настоящий момент активно применяются на практике, — подытожила адвокат.

Эксперт напомнила, что действующим гражданским законодательством закреплён принцип свободы договора, согласно которому граждане свободны в заключении договора, в выборе его формы и в определении условий по собственному усмотрению.

Ранее стало известно, что пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Кроме того, им придётся платить НДФЛ. Пожилым россиянам положена льгота на имущественный налог, однако если гражданин получает доходы со своей недвижимости, сдавая её в аренду, то он не только лишается права на льготу, но и обязан заплатить налог в 13%.