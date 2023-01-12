Адвокат рассказал о состоянии здоровья Навального Адвокат Кобзев: состояние Навального перестало ухудшаться

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в Twitter сообщил, что состояние оппозиционера перестало ухудшаться. Юрист отметил, что после открытого письма врачей президенту России Владимиру Путину Навальному стали давать лекарства.

Главная положительная новость в том, что состояние Навального перестало ухудшаться, ему выдают антибиотики и дополнительный кипяток, — написал Кобзев.

Более 100 российских врачей подписали открытое письмо президенту России, в котором потребовали обеспечить необходимую медицинскую помощь отбывающему тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному. Также они требуют прекратить заключать политика в штрафной изолятор (ШИЗО). Послание опубликовал врач Александр Ванюков в соцсетях.

По его словам, в исправительной колонии № 6 ФСИН по Владимирской области, где отбывает срок Навальный, сознательно причиняется вред его здоровью. Врач напомнил, что правом на охрану здоровья и медицинскую помощь обладает каждый гражданин России.

Ранее стало известно, что Алексея Навального 31 декабря в десятый раз отправили в ШИЗО. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изолятор он попал на 15 суток.