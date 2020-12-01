Адвокат рассказал о подготовке Сноуденом к получению гражданства РФ

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден готовится подать в ближайшее время заявление на получение российского гражданства. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

Он (Сноуден) занимается подборкой документов <...>, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство, — цитирует юриста РИА Новости.

Кучерена также пообещал сообщить, когда пакет документов будет собран полностью.

Эдвард Сноуден стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл американской прессе методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву.

Однако в Москве он узнал, что власти США аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

О своих планах получить российское гражданство Сноуден сообщил в соцсетях в начале ноября. При этом отметил, что не станет отказываться от американского паспорта. По его словам, он и его супруга остаются американцами и будут воспитывать своего сына «со всеми ценностями Америки», включая свободу слова.

Как писал NEWS.ru, намерение Сноудена получить гражданство РФ прокомментировал политолог Максим Сучков. По его мнению, это означает, что беглый американец не рассчитывает на помилование при возвращении на родину. В случае прихода к власти Джо Байдена это станет невозможным, поскольку администрация нового главы государства более чем наполовину будет состоять из тех, кто работал при Бараке Обаме.