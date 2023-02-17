Стало известно, какие штрафы грозят за раскрытие информации о Костомарове Адвокат Жорин: распространителей информации о здоровье Костомарова практически невозможно привлечь к ответственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров

Распространителей информации о здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова можно привлечь к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Собеседник добавил, что в первом случае речь идет о ст. 152.2 ГК РФ «Охрана частной жизни гражданина», но размер компенсации, как правило, минимальный.

Семья или сам Роман Костомаров, могут обратиться в суд и взыскать моральный вред, связанный с незаконным распространением информации о его частной жизни. Он может требовать удалить информацию [в Сети]. Суд часто удовлетворяет подобные требования, но проблема в том, что взыскивается ничтожная сумма — около 50 тысяч рублей — не компенсирующая нравственно-моральные страдания и никого не пугающая, — рассказал Жорин.

Адвокат добавил, что в КоАП есть ст. 13.14 — «Разглашение информации с ограниченным доступом», предусматривающая ответственность для юрлиц (100-200 тысяч рублей) и физлиц (до 10 тысяч рублей). По его словам, «нужно потрудиться, чтобы по ней привлечь». Жорин отметил, что штраф неприятный для нарушителей, но не критичный «и точно не остановит от мысли распространить информацию для каких-то цифр, охвата».

Дальше идет уголовная ответственность. В УК РФ есть ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» с наказанием до четырех лет лишения свободы. Состояние здоровья — это личная тайна. Но привлечь к ответственности крайне сложно. Ключевое тут слово «тайна». Привлекается первоисточник. После того, как данные распространены, это уже не тайна. Привлечь тех, кто перепечатывал по 137-й нельзя. Существует определенный алгоритм, когда первоисточником является зарегистрированное за пределами России издание, а владельца установить невозможно, — отметил Жорин.

По его словам, теоретически, можно привлечь по КоАП РФ персонал больницы, где лечится Роман Костомаров, к дисциплинарной ответственности, но уголовному преследованию, скорее всего, никого не привлекут.

Исходя из этого, ни для кого не секрет, частная жизнь и многие другие неимущественные права в нашей стране защищаются и охраняются очень и очень плохо. Поэтому мы часто сталкиваемся с подобными историями, — подытожил Сергей Жорин.

Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщил, что Костомаров начал дышать самостоятельно, а работа внутренних органов начала налаживаться.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние спортсмена оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО. Сегодня стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы.