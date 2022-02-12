Адвокат рассказал, когда учитель может применить силу к ученику

Педагог не имеет права применять физическую силу к ученикам, рассказал в беседе с NEWS.ru член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков. При этом он добавил, что иногда бывают исключительные случаи, когда такое вмешательство допускается.

Учитель не имеет законного права применять к учащемуся физическую силу. Исключением могут являться только случаи, когда из-за действий буйного ученика возникает угроза жизни и здоровью других учащихся, самого педагога либо когда неуправляемый ученик своими действиями угрожает своей жизни и здоровью, — пояснил специалист.

Он добавил, что в иных случаях применять к ученикам физическую силу не следует. Если нужно успокоить разбушевавшегося школьника, то к решению вопроса нужно привлечь родителей или законных представителей ребёнка. Если же и это не помогает, то следует обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в другие уполномоченные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Ранее педагог-психолог Мила Левчук рассказала NEWS.ru, что переходный возраст — это нормальный период развития психики человека, ребёнок в это время не «испортился» или «покатился», просто сменились приоритеты. Она утверждает, что если ранее главным авторитетом для подростка были родители, то теперь — сверстники. Изменить этого нельзя, но стоит встать на сторону ребёнка, поскольку он переживает крайне сложный период.