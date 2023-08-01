Адвокат рассказал, как засудить бывших мужа или жену за преследования Адвокат Исаев: экс-супругов — преследователей можно засудить за угрозы и вымогательство

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Преследование на сегодняшний день не является отдельным преступлением с точки зрения российского законодательства, однако в процессе злоумышленники часто совершают ряд других правонарушений, рассказал в комментарии NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, если человек столкнулся с преследованием со стороны экс-супруга, последнего нередко удается привлечь к ответственности за угрозы и вымогательство.

В уголовном законодательстве РФ нет понятия преследования как отдельного преступления. Поэтому лучшая помощь при обилии нежелательных звонков — программы по блокированию незнакомых номеров. Но есть и другой способ. В процессе преследования злоумышленники очень часто нарушают ряд статей Уголовного кодекса. Чаще всего это ст. 119 — угроза убийством. Или ст. 163 — вымогательство, то есть требование денег и имущества под угрозой насилия, — объяснил юрист.

Он напомнил, что преследователи часто находятся в состоянии эмоционального возбуждения, когда названивают жертве, потому не следят за словами. Таким образом всего одна угроза убийством, причинения тяжкого вреда здоровью или требования о передаче денежных средств уже формируют состав преступления

Например, отвергнутый муж или жених начинает звонить бывшей пассии и требовать от нее деньги под угрозой выкладывания в интернет интимных фотографий. Это чистой воды вымогательство, за которое предусмотрено лишение свободы сроком до четырех лет. Или же он с помощью аналогичных угроз требует возврата интимных отношений с жертвой. Это будет считаться понуждением к сексу и караться ст. 133 УК РФ, — объяснил Исаев.

Адвокат порекомендовал использовать диктофон для записи телефонных разговоров. Полученный аудиофайл следует передать правоохранительным органам, попутно написав заявление. Если же угрозы поступают в виде электронных сообщений, достаточно распечатать скриншоты и предъявить оригинал переписки с телефона в полиции.

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