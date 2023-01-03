Адвокат рассказал, как взыскать ущерб с новогодних квартиросъемщиков Адвокат Кращенко: перед сдачей жилья в аренду на Новый год фиксируйте состояние всех вещей в доме

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Перед сдачей в аренду квартиры или дома на новогодние праздники владельцам недвижимости лучше оформить соответствующий договор и зафиксировать в нем состояние всего имущества — мебели, техники, одежды и другого, рассказал NEWS.ru адвокат Владимир Кращенко. Юрист объяснил, что с документами на руках проще взыскать ущерб, если вечеринка закончится сломанной дверью или разбитым телевизором.

В акте возврата следует указать, какие повреждения помещения и имущества обнаружены при возврате помещения. Разумеется, в случае если имуществу причинен существенный ущерб, арендатор постарается уклониться от подписания акта возврата. В этом случае необходимо пригласить участкового и зафиксировать факт причиненного ущерба, — отметил Кращенко.

Собеседник посоветовал запечатлеть на камеру состояние помещения и имущества до и после сдачи в аренду, а потом выяснить стоимость причиненного ущерба по итогам экспертизы.

Кроме того, размер причиненного ущерба можно доказать чеками, если они сохранились. Чеками можно подтвердить как стоимость ремонта, который был произведен в квартире, так и стоимость поврежденного или уничтоженного имущества. Также возможно привлечение в качестве свидетелей соседей, которые могли видеть или слышать, что и в какое время происходило в сданной квартире. Само взыскание, если арендатор отказывается добровольно возмещать причиненный ущерб, придется осуществлять в судебном порядке, — добавил Кращенко.

Адвокат подчеркнул, что избежать судебных разбирательств можно, если заключить договор с условием об обеспечительном платеже. В этом случае арендатор будет должен внести обусловленную сумму в счет возможного причинения ущерба, при этом собственник квартиры будет обязан вернуть деньги, если помещение и имущество останутся в том же состоянии.

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