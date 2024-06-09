Адвокат рассказал, что грозит лидеру «Пасеки» за нападение на Щельцина Адвокат Багатурия: Медведкину может грозить пожизненное за нападение на Щельцина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидеру рок-группы «Пасека» Роману Медведкину может грозить пожизненное заключение за нападение с ножом на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого, предположил в разговоре с NEWS.ru Адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, тяжесть наказания будет зависеть от степени вреда здоровью, если второй потерпевший скончается, то судить подозреваемого будут уже по иной статье.

В данном случае можно говорить об убийстве, которое влечет от 6 до 15 лет лишения свободы. Что касается нападения на Арсения Щельцина, то здесь срок лишения свободы будет зависеть от степени вреда здоровью. Это 111-я или 112-я статья УК РФ. Если второй потерпевший скончается от полученных травм, то это будет уже часть 2 статьи 105 УК РФ. В таком случае обвиняемому может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы либо даже пожизненное заключение, — рассказал Багатурия.

В прокуратуре сообщили, что данный инцидент произошел на Сиреневом бульваре в Москве в ночь на 8 июня. По данным Telegram-канала Baza, Щельцин и его друг шли в магазин и увидели нетрезвых мужчину и женщину, которые громко кричали и что-то искали на детской площадке. Приятели сделали паре замечание, но мужчина в ответ достал нож и напал на них. Щельцин с тремя ножевыми ранениями госпитализирован, его друг погиб.

Менеджер рок-группы «Пасека» Павел Жилов подтвердил NEWS.ru информацию об инциденте, но не стал утверждать, что музыкант напал на Щельцина. По его словам, Медведкин ввязался в драку, заступаясь за свою девушку.