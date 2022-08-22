Адвокат рассказал, что делать болельщикам при блокировке FanID Адвокат Лев Тропин посоветовал болельщикам обратиться в суд при блокировке FanID

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Обжалование решения в суде является основным способом отмены блокировки в системе FanID, рассказал адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru. По его словам, таким образом можно относительно легко отстоять свои права на посещение спортивных состязаний, если решение МВД не связано с уголовным делом.

Если мотивацией запрета или приостановления FanID явилось неподтвержденное или неаргументированное или не имеющее фактических доказательств сообщение о том, что планируются какие-либо противоправные действия во время спортивного мероприятия, то обжалование решения в суде будет эффективным способом отстоять свои права на посещение спортивных состязаний. Однако если запрет посещения спортивных мероприятий является дополнительным видом наказания при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу, <...> то обжаловать нужно обвинительный приговор в целом, что является более трудоемкой задачей, — сказал Тропин.

Правозащитник напомнил, что с 1 июня 2022 года в силу вступили поправки к ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Они касаются порядка отказа в выдаче или приостановления действия карты болельщика (FanID). В соответствии с установленными правилами, такое решение может быть принято на трех основаниях: если зритель нарушал общественный порядок, есть административный запрет или за лицом установлен административный надзор и судом установлено административное ограничение в виде запрета посещения мест проведения массовых и иных мероприятий или участия в них.

Действующим законодательством России предусмотрено, что подобное решение государственных органов (в данном случае — МВД РФ) можно обжаловать в вышестоящем подразделении или в суде в порядке, предусмотренным КАС РФ. В случае принятия запретительного решения судом, можно обратиться с возражениями в вышестоящий суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, — объяснил Тропин.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о влиянии паспортов болельщика на российский футбол. По его словам, фанаты не воспринимают этот механизм как комфортный, но его необходимо реализовывать, одновременно решая вопрос о возвращении людей на трибуны.