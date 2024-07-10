Адвокат раскрыла, влияет ли измена на доли имущества супругов при разводе Адвокат Данильченко: факт измены не влияет на раздел имущества при разводе

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Факт измены, согласно российскому законодательству, не влияет на раздел имущества при разводе, несмотря на наличие брачного договора, сообщила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, такое соглашение представляет собой документ, который регулирует имущественные отношения между супругами.

Согласно Семейному кодексу РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. В статье 42 СК РФ подчеркивается, что супруги с помощью брачного договора могут изменить установленный законом режим совместной собственности, — отметила она.

Из положений закона следует, что брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами и супружеская измена под его действие не подпадает, пояснила адвокат. По ее словам, при разделе имущества суд исходит из принципа равенства долей, если иное не предусмотрено договором.

В случае судебного разбирательства измена в браке не влияет на раздел имущества, — заключила эксперт.

Юрист Илья Русяев ранее предположил, что суд при рассмотрении иска певицы Алсу о разделе имущества к бизнесмену Яну Абрамову с большой долей вероятности будет исходить из принципа равенства долей. Согласно Семейному кодексу России, совместно нажитое в браке имущество при разводе подлежит разделу поровну, если иное не предусмотрено брачным договором, отметил он.