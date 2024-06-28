Адвокат раскрыла, какое имущество нельзя поделить при разводе Адвокат Данильченко: личные вещи супругов не подлежат разделу при разводе

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Разделу при разводе не подлежат личные вещи супругов, предупредила адвокат Виктория Данильченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что к ним относятся в том числе одежда и обувь. Но, по ее словам, это не распространяется на драгоценности и предметы роскоши. Адвокат уточнила, что также не подлежит разделу имущество, полученное по безвозмездным сделкам.

Имущество, нажитое вне брака, например личное или полученное по безвозмездным сделкам, не подлежит разделу. К безвозмездным сделкам относятся подарки, наследство. Вещи личного пользования тоже не подлежат разделу при разводе. Исключения составляют драгоценности и другие предметы роскоши, — пояснила Данильченко.

Как подчеркнула адвокат, иногда имущество, которое изначально принадлежало только одному из супругов, может быть разделено. Она привела в пример ситуацию, когда у жены был дом до брака, но после свадьбы в нем сделали ремонт. Данильченко пояснила, что цена дома в такой ситуации сильно возрастает.

А иногда складывается обратная ситуация. Имущество, формально считающееся общим, может быть поделено не в равных долях при расторжении брака. Для этого необходимо доказать, что один из супругов вложил личные средства в это имущество, — заключила адвокат.

Данильченко ранее рассказала, что жена не может отсудить у мужа при разводе абсолютно все имущество и оставить его «с одной зубной щеткой». Она напомнила, что все совместно нажитое делится поровну, вне зависимости от того, на чье имя оформлено имущество.