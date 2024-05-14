Адвокат раскрыла, как заставить обеспеченного отца платить алименты Адвокат Данильченко: суд может заставить обеспеченного отца платить алименты

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Алименты на ребенка с мужчины-неплательщика можно взыскать через суд, рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, если бывшая супруга идет в инстанцию только с требованием заставить отца детей перечислять средства, то ей следует обратиться с соответствующим заявлением к мировому судье по месту жительства должника.

Если мать заявляет только требование о взыскании алиментов с отца, ее требование не связано с установлением отцовства, лишением или ограничением родительских прав, а должник не выплачивает алименты на другое лицо, то мать в порядке приказного производства обращается к мировому судье по месту жительства должника или по своему месту жительства, — добавила Данильченко.

Эксперт отметила, что, если от отца поступят возражения относительно исполнения судебного приказа или будут иные обстоятельства, препятствующие обращению в порядке приказного производства, женщине следует обратиться в суд в порядке искового производства. Адвокат подчеркнула, что после подачи иска мать примет участие в судебном разбирательстве и получит решение инстанции или исполнительный лист.

Далее с судебным приказом или исполнительным листом мать обращается в службу судебных приставов. И здесь уже начинается работа судебного пристава. Чтобы разрешить проблему неуплаты алиментов, в федеральном законе об исполнительном производстве закреплены меры воздействия приставов на должников, — подытожила Данильченко.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который предполагает запрет на участие в азартных играх для граждан России, имеющих долги по алиментам. Авторами идеи выступили сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Документом также устанавливаются ограничения на участие в азартных играх лицам, не достигшим совершеннолетия.