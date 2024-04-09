Адвокат раскрыл, почему Дудь «плюнул» на маркировку иноагента Бенхин: Дудь перестал маркировать свои посты, потому что ему нечего терять в РФ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перестал использовать маркировку иностранного агента на своих материалах, поскольку в России его больше «ничем не прищучить», заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Он напомнил, что блогер продал свой дом в РФ еще пару лет назад, кроме того, никаких счетов и сбережений у него в стране не осталось.

Наговорил он столько, что возвращаться ему не стоит, а если и вернется, то арестуют его сразу в аэропорту по прибытии. Раньше иноагентам можно было размещать у себя рекламу, а сейчас уже нельзя. Он плюнул на все и снял маркировку. Теперь будет преподносить, что это его гражданская позиция, — считает юрист.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Юрию Дудю в России грозит уголовное дело и наказание вплоть до двух лет колонии. Это связано с тем, что блогер перестал ставить маркировку иноагента в своих выпусках и постах в соцсетях.

Канал обратил внимание, что накануне на YouTube у журналиста вышел новый выпуск, где он впервые с момента признания иноагентом отказался от соответствующей вставки. Как пишут авторы канала, на текущий момент в различных соцсетях у Дудя несколько десятков немаркированных публикаций. Каждая — это штраф до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении может быть возбуждено уголовное дело.

В феврале после вступления в силу обновленного закона о рекламе стало известно, что Юрий Дудь лишится до 70% всех своих рекламных доходов. Только на платформе YouTube он рискует потерять около 100 млн рублей.