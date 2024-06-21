Адвокат раскрыл нюанс громкого бракоразводного дела экс-вратаря сборной РФ Юрист Жорин допустил, что Нигматуллин уменьшит размер нажитого в браке имущества

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Руслан Нигматуллин

Бывший игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин может попытаться уменьшить размер нажитого имущества во время бракоразводного дела, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По словам эксперта, то имущество, которое было приобретено после свадьбы на заработанные до брака деньги, остается за тем, кто его покупал.

Это происходит следующим образом: не подлежит разделу то имущество, которое было приобретено в период брака, но на добрачные деньги. Поэтому если супруг пытается как-то уменьшить размер совместно нажитого имущества, то он доказывает, что все квартиры и машины куплены на добрачные деньги, — пояснил адвокат.

Жорин уточнил, что также распространенной схемой является липовый договор займа. Он рассказал, что все судьи и юристы хорошо осведомлены о подобных попытках уменьшить размер нажитого. По словам эксперта, среди спортсменов популярностью пользуется еще один способ: вывод крупной суммы денег в фонды, которые через какое-то время должны вернуть эти средства.

Важно знать, что по результатам этих схем часто возбуждают уголовные дела по статье о мошенничестве. Это не гениальная идея. Все эти схемы давно известны и правоохранителям, и судьям. Чаще такие схемы не срабатывают, нежели приносят результат, а иногда и влекут за собой привлечение к ответственности, вплоть до лишения свободы, — заключил Жорин.

Юрист Людмила Александрова ранее рассказала, что бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин мог тайно выписать экс-супругу из квартиры из-за ее временной прописки. Эксперт уточнила, что, если человек зарегистрирован на постоянной основе, выписаться он может либо самостоятельно, либо в судебном порядке.