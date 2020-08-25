Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым считает, что актёр был за рулём

https://static.news.ru/photo/4e109204-e75f-11ea-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы семьи Сергея Захарова, оценил версию о том, что Михаил Ефремов мог отсутствовать за рулём в момент ДТП.

По его словам, на то, что автомобилем в момент аварии управлял именно актёр, указывает целый «каскад доказательств», в числе которых признание вины самим артистом на следующий день после происшествия. Также есть соответствующие показания очевидцев.

Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Всё остальное от лукавого, — заявил адвокат.

Добровинский подчеркнул, что не стоит искать в этом деле политического подтекста, отметив, что в приговоре не будет фигурировать «диссидент Ефремов», «пропутинец» Ефремов, «сын великого актёра Олега Николаевича Ефремова».

Есть трагедия, которая пришла в два дома. В ней, на мой взгляд, виноват Ефремов, — сказал юрист, добавив, что всё остальное «вторично».

Он также предположил, что судебное разбирательство может завершиться «в ближайшую неделю», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ узнали, кто ещё мог ездить на джипе Ефремова. Так, жена Михаила Ефремова Софья Кругликова несколько раз платила за стоянку джипа актёра, также это делала его директор Татьяна Глаголева. Парковал Grand Cherokee сотрудник бара Алексей, которого Ефремов дважды посещал в день аварии.

Актёра обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.