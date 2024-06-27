Адвокат раскрыла, может ли жена отсудить у мужа все имущество при разводе Адвокат Данильченко: жена не может отсудить у мужа все имущество при разводе

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Жена не может отсудить у мужа при разводе абсолютно все имущество и оставить его «с одной зубной щеткой», рассказала NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Юрист напомнила, что все совместно нажитое делится поровну, вне зависимости от того, на чьей имя оформлено имущество.

Имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью супругов и делится при разводе между ними в равных долях, независимо от того, на чье имя куплено. Оставить экс-супруга с одной зубной щеткой женщине не удастся. При разводе делят денежные средства, движимое и недвижимое имущество, зарплаты, а также купленные на них вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и так далее, — подчеркнула Данильченко.

Юрист Татьяна Соколова ранее рассказала, что отца освободят от выплаты алиментов на детей по достижении ими совершеннолетия, при усыновлении и в случае приобретения подростком полной дееспособности. Она отметила, что под последним подразумевается вступление в брак после 16 лет при разрешении органа местного самоуправления или ведение предпринимательской деятельности. По ее словам, суд может освободить отца от алиментов по его иску, основываясь на значительном изменении материального или семейного положения сторон.