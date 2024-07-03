Адвокат описал судьбу Невзорова после признания экстремистом в России Адвокат Жорин: Невзорова могут посадить в тюрьму при возвращении в Россию

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Александр Невзоров

После признания журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его жены Лидии экстремистским объединением им может грозить лишение свободы в случае возвращения в Россию, заявил адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что приезд Невзорова будет сопряжен с уголовным преследованием.

При нынешнем положении вещей, безусловно, возвращение Невзорова в Россию будет сопряжено с уголовным преследованием. И, скорее всего, это будет связано с лишением свободы, исходя из риторики журналиста в его соцсетях, — пояснил Жорин.

Как считает адвокат, Невзоров выражает ненависть не только к политическому строю, но и ко всем россиянам. Он уточнил, что российские органы дали соответствующую оценку его высказываниям. По мнению Жорина, данный прецедент является сигналом большому кругу лиц относительно их имущества на территории России.

Считалось, что правовых оснований для изъятия их имущества нет. Но эта ситуация с Невзоровым указывает, что уехавшие из России все-таки будут отвечать за свои слова, в том числе и своим имуществом, — заключил адвокат.

Невзорова и его жену ранее признал экстремистским объединением Октябрьский суд Санкт-Петербурга. Имущество супругов будет обращено в доход государства. Иски касаются двух земельных участков в Лисьем Носу. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.