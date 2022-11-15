Адвокат оценил шансы казанского стрелка избежать пожизненного срока Адвокат Карабанов: казанскому стрелку могут смягчить приговор после признания

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ильназ Галявиев

Казанский стрелок Ильназ Галявиев может получить шанс избежать пожизненного срока после того, как признал свою вину в убийстве девяти человек, рассказал Lenta.ru адвокат Александр Карабанов. По его словам, в суде рассматривают это обстоятельство как смягчающее, а прецеденты, когда рисковавшие получить пожизненное заключение получали меньший срок после раскаяния, уже были в российской судебной практике.

Подобные прецеденты существуют. Например, в деле об организаторах Ореховской группировки пожизненное получил только преступник, не признавший своей вины. <...> Также суд учитывает деятельное раскаяние, когда человек содействует работе следствия, возмещает, если это возможно, ущерб, — добавил Карабанов.

Адвокат пояснил, что суд учитывает отношение подсудимых к их преступлениям, ведь одна из задач правосудия — исправить осужденного. Признание вины часто влияет на смягчение приговора. При этом Карабанов уточнил, что раскаяние Галявиева стоит расценивать как юридическую защиту, так как оно даёт ему шанс хотя бы однажды выйти из тюрьмы.

Ильназ Галявиев, устроивший массовую стрельбу в гимназии, ранее полностью признал свою вину.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая 2021 года. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.