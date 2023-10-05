Адвокат объяснила, как отсудить у супруга долю тайной недвижимости Адвокат Данильченко: долю тайной недвижимости можно отсудить при доказательствах

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Отсудить у супруга долю в тайно приобретенной недвижимости возможно, однако для этого необходимо предоставить суду неопровержимые доказательства совершенной сделки, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Она отметила, что большинство супругов, желая скрыть свою недвижимость, записывают ее на своих родственников. На суде можно предоставить выписки по счету, по которым будет видно движение денег, необходимых для покупки недвижимости, подчеркнула адвокат.

Здесь можно посоветовать, чтобы в первую очередь супруг предоставил суду целый ряд доказательств. Это могут быть выписки по банковскому счету, из которых будет следовать, что супруг перевел денежные средства со своего счета, открытого на его имя в период брака, и перевел их своему родственнику, на которого в дальнейшем приобретается объект недвижимости. Или если супруг снял деньги, а потом в этот же или на следующий день его родственник приобрел недвижимость по стоимости, равной той сумме, — объяснила Данильченко.

По ее словам, также можно предоставить свидетельские показания. При этом адвокат уточнила: исходя из судебной практики, признать долю в квартире, которая была оформлена в период брака на родственника, почти невозможно. Она отметила, что гораздо проще отсудить долю в недвижимости, если сначала супруг оформил ее на себя, а затем уже на третье лицо. Данильченко подчеркнула, что второй супруг может просить признать сделку недействительной, собрав всю совокупность доказательств.

Как рассказала ранее юрист Светлана Корабель, защитить имущество от раздела при разводе реально с помощью брачного договора, который можно заключить как до брака, так и во время совместной жизни. По ее словам, без брачного договора после развода поделить имущество можно только в суде. Это потребует больше времени и денежных средств, но в таком случае суд присудит бывшим супругам имущество в равных долях.