Адвокат объяснил правила составления завещания Адвокат Полещук: завещать имущество можно любым лицам

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Россияне могут завещать имущество любым лицам и определять доли наследников, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Кирилл Полещук. При этом в документе выражается именно воля завещателя, а не порядок наследования по закону. Кроме того, владелец имущества имеет возможность переписать документ в любой момент, добавил Полещук.

Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание. Поэтому не стоит думать, что завещание составляется обязательно в преклонном возрасте, — уточнил адвокат.

Полещук обратил внимание, что завещание должно быть удостоверено у нотариуса, так как без этого действия оно не имеет юридической силы. Человек может сам написать текст документа, а также попросить нотариуса записать волю с его слов. При составлении бумаг можно использовать технические средства, уточнил юрист.

По словам Полещука, пожилые люди могут столкнуться с определенными рисками при подписании документов, так как по закону завещатель должен считаться дееспособным в полном объеме гражданином. Нередко родственники пытаются оспорить завещание, упирая на то, что при составлении документа члену семьи было больше 70 лет или у него была деменция либо другие заболевания, которые не позволяли заявителю полностью осознавать свои действия.

Юрист Евгения Данилова ранее отметила, что если умерший не оставил завещание, то все его имущество переходит законным наследникам. В первую очередь на него могут претендовать вдова, дети и родители владельца имущества. Если никто из них не вступит в наследство, то имущество переходит в пользу государства.