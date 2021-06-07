Адвокат объяснил, почему взяточников из Минобороны жёстко накажут

https://static.news.ru/photo/65b4563c-c780-11eb-b0e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил NEWS.ru, что фигуранты дела о рекордной взятке в Министерстве обороны получат жёсткое наказание. По его словам, это должно послужить примером для других людей.

В связи с этим он призвал к максимально открытому процессу по таким делам.

Мне кажется, что подобного рода дела, которые говорят о деятельности, направленной против безопасности РФ, должны быть максимально транспарентными. Мы же все думает о будущем, чтобы этого не повторялось. Мы думаем, что показательное наказание послужит наглядным примером, чтобы в будущем никто не злоупотребил, потому что им будет страшно. Ведь не случайно здесь такие санкции — от восьми до 15 лет и от трёх до 10 лет по двум статьям. По идее, здесь должно быть сложение, это кошмар какие сроки получаются. Почему? Чтобы другие не воровали, — подчеркнул он.

Юрист рассказал, что в делах, которые связаны с Минобороны, всё находится «на грани государственной тайны». В связи с этим до общественности доходит мало информации, суд проходит в закрытом режиме, а адвокаты вынуждены давать подписку о неразглашении. В результате люди знают только то, что хочет им показать сторона обвинения.

Эти преступления клонируются, потому что у всех создаётся ощущение, что «тут-то у меня свои, всё закрыто, всё секретно, со своими-то я договорюсь, а эти просто не вписались». Вот это ощущение создаётся в результате вот этой закрытости, отсутствия транспарентности, этого специфического процесса, — отметил эксперт.

Он рассказал, что у него остаётся вопрос о том, действительно ли произошло «чистое» преступление, или чиновники лоббируют определённых людей на высокие и привлекательные должности.

Накануне «Коммерсант» сообщил новые делали по делу о взятке в 648 млн рублей в Минобороны. Выяснилось, что чиновники министерства помогали организациям, связанным с петербургским бизнесменом Алексеем Калитиным. Он предложил одному из служащих продуправления ведомства Алексею Пожидаеву заранее сообщать ему о предстоящих государственных закупках. Эту работу взял на себя некто Гринюк, которому пообещали за помощь 20 млн рублей.

Позднее чиновники попытались поддерживать фирмы Калитина на тендерах на постоянной основе. Тем не менее Минобороны не смогло вовремя оплатить их услуги, и к делу привлекли начальника продуправления Александра Бережного, которому заплатили 30 млн рублей. Его дело будет передано в суд в ближайшее время.

В результате общая сумма взяток чиновникам составила 368 миллионов рублей, но она удвоилась после показаний самого Калитина. Он-то и рассказал, что выплатил сотрудникам Минобороны 648 миллионов рублей. За это они снабжали его конторы контрактами на миллиарды рублей.