Адвокат объяснил, куда жаловаться на шумных соседей

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Характер создаваемого соседями шума влияет на то, в какие надзорные органы следует об этом заявить, пояснил адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Дмитрий Томко.

Так, шум от строительных и ремонтных работ относится в большей части к подведомственности органов государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля, пояснил юрист.

Если соседи ведут антисоциальный образ жизни со всеми вытекающим последствиями: криком, ссорами, драками, следует обращаться в полицию. Если сосед держит в квартире слишком много животных, то эта проблема входит в компетенцию сразу трех надзорных органов: государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора и государственного ветеринарного надзора, передаёт ПРАЙМ.

Отмечается, что в КоАП РФ нет прямой нормы, касающейся санкций за нарушение тишины, такие нормы прописываются каждым субъектом РФ в своём законодательстве об административных правонарушениях. И каждый субъект сам определяется с органами власти, которые должны выявлять и пресекать подобные нарушения.

При этом неважно, будет жалоба исходить от одного человека или группы жильцов. Подать заявление, в том числе, можно через интернет-приёмные соответствующих ведомств, заключил Томко.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Новосибирска стал звездой соцсетей после того, как его выходы из дома через балкон третьего этажа попали на видео соседей. Пасынок же «человека-паука» часто использует балкон для прогулок, так как на улицу выходит редко.