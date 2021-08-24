Адвокат рассказал, почему учёного Голубкина обвинили в госизмене

Ученый ЦАГИ и профессор МФТИ Валерий Голубкин был обвинён в государственной измене из-за участия в международном проекте. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. Его слова приводит РИА Новости.

Государственную измену чекисты усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте по контракту, заключённому между ЦАГИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе, — отметил Павлов.

Он добавил, что отчёты не содержали «чувствительной информации» и это подтверждают разрешительные документы. Состава преступления нет, уверен адвокат.

Голубкин — доктор технических наук и один из самых известных специалистов в области гиперзвука.

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