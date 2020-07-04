Адвокат Ефремова заявил, что актёр ничего не помнит после ДТП

https://static.news.ru/photo/db48ebfa-be0e-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян», заявил адвокат Эльман Пашаев.

С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит, — сообщил Пашаев, отвечая на вопрос RT о том, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё.

Тем не менее адвокат подчеркнул, что «есть многие моменты», которые комментировать пока «преждевременно». Также Пашаев опроверг домыслы ряда СМИ о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра.

Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться... Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший, — заключил он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова.

По его словам, у Ефремова и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.

Однажды артист едва не утонул, упав в море. К счастью, не погибнуть кумиру публики помог «собутыльник» актёр Александр Баширов, который позвал на помощь. Охрана продюсера выволокла Ефремова из воды. В расслабленной атмосфере курортного Сочи пили и другие артисты. Но Ефремов всегда пил больше всех, трезвым его почти никогда не видели, утверждает Рудинштейн.