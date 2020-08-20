Адвокат Ефремова: свидетеля защиты хотят выкрасть

https://static.news.ru/photo/f0503bbc-e30b-11ea-a92d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий Михаила Ефремова, заявил, что свидетеля защиты Александра Кобца, который ранее сегодня дал показания в суде в пользу подсудимого, преследуют четверо оперативников. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Наш свидетель находится в районе нашего офиса, есть информация, что его хотят выкрасть, за ним ходят четверо оперативников в гражданской одежде, — отметил юрист.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является актёр. На заседании защита потерпевших попросила допросить некоего свидетеля, который, по её мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса.

Ранее Александр Кобец выступил в суде. Согласно этим показаниям, мужчина был очевидцем аварии — в этот момент гулял неподалёку. По его словам, он сразу бросился к машине чёрного цвета. При этом свидетель подтвердил, что испытывает проблемы со зрением. Он добавил, что плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.

Как писал NEWS.ru, эксперт Юрий Фиалко во время допроса по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде заявил, что экспертиза двух автомобилей, которая проведена ЭКЦ МВД и есть в материалах дела, недостаточно полная. Он составил отзыв на это исследование. Фиалко подчёркивал, что не оспаривает выводов экспертов, а лишь указывает, что необходима комплексная экспертиза, «так как машина Grand Cherokee напичкана электроникой».