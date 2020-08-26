Адвокат Ефремова сделал неожиданное заявление по поводу свидетеля ДТП

Эльман Пашаев заявил, что на свидетеля смертельного ДТП с Ефремовым «объявлена охота». Юрист утверждал, что человек, который видел, что за рулём был не Ефремов, живёт в 300 км от Анапы.
Теперь Пашаев уверяет, что этого свидетеля бросились все искать, в частности полиция.
Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надёжных руках, мы его спрятали до понедельника, — сообщил Пашаев в беседе с KP.RU.
Адвокат актёра уверен, что показания этого человека позволят свернуть уголовный процесс и «открыть глаза следователям» на то, что произошло.
«Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП. И водителя тоже видел!» — утверждает Пашаев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидец, который якобы видел Ефремова в момент ДТП на пассажирском сиденье, живёт в Анапе. И неизвестно, как его можно будет допросить в суде и вообще можно ли будет это сделать.