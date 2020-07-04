Адвокат Ефремова опроверг завершение расследования дела актёра

https://static.news.ru/photo/221a974a-be2d-11ea-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: pashaev.elman/instagram.com

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, следственные действия, вероятно, будут завершены на следующей неделе (6–12 июля), передаёт ТАСС.

Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе, — подчеркнул юрист.

Источник в силовых структурах также рассказал журналистам агентства, что расследование продолжается. Сейчас оно находится на последней стадии, о его завершении сообщат обвиняемому и потерпевшему. После этого стороны начнут знакомиться с материалами. Затем обвинительное заключение направят в прокуратуру.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает , что расследование дела завершилось. Сотрудникам агентства Пашаев подтвердил эту информацию.

Да, но в связи с подпиской о неразглашении никаких других подробностей сказать не могу, — ответил он на вопрос о завершении расследования.

Юрист потерпевшей стороны Александр Добровинский также предположил, что следственные действия закончены.

Я думаю, что [расследование] завершилось, раз нас позвали на ознакомление с материалами, — сказал он.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова.

По его словам, у Ефремова и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.