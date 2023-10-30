Адвокат дал правовую оценку празднования Хеллоуина в России Юрист Матюнин: Хеллоуин могут признать незаконным из-за вреда для психики детей

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Ежегодные споры вокруг необходимости запрета на празднование Хеллоуина в России требуют правовой оценки, рассказал в беседе с «МК в Питере» адвокат Олег Матюнин. По его словам, федеральный закон запрещает распространять информацию, побуждающую к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, и Хеллоуин можно отнести к разряду таких действий.

Он напомнил, что празднование кануна Дня всех святых, или Хеллоуина, пришло в Россию из западной традиции и заключается в проведении костюмированных мероприятий с перевоплощением их участников в образы кинематографических и литературных злодеев и нечисти, причем с явным оккультно-некрофильским уклоном.

По нашему законодательству признать подобные шествия и празднования распространением информации и пропагандой более чем реально, — подчеркнул юрист.

По его словам, несмотря на то, что Хеллоуин давно является транснациональным светским развлечением, он не утратил пропагандирующего влияния на общество. Поэтому многие россияне не одобряют праздник, считая его попыткой разрушить традиционные ценности. При этом запреты на празднование пока что носят эпизодический и рекомендательный характер.

В то же время, как отметил Матюнин, у детей и подростков зачастую наблюдается живой интерес к страшным историям и ко всему «потустороннему».

Вопрос в том, как далеко такой интерес заводит. <...> Думаю, такой праздник никому не нужен, — резюмировал эксперт.

Ранее городской комитет образования Читы порекомендовал школам не проводить мероприятия по празднованию Хеллоуина. По словам пресс-секретаря организации Гэсэра Раднаева, праздник является бессмысленным и не пользуется популярностью у учащихся.