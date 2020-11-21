Адвокат Барановской объяснил, сколько Аршавин должен платить детям

https://static.news.ru/photo/dad0221a-2bfa-11eb-87e0-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: baranovskaya_tv/instagram.com

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин продолжает судиться с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, воспитывающей троих общих с ним детей. Суд удовлетворил его требование о снижении суммы алиментов, однако Юлия и её представители намерены подать апелляцию. Адвокат Тимур Матвеев объяснил, сколько на самом деле Аршавин должен платить.

Есть несколько вариаций доходов, нескольких компаний, конкретную сумму доходов мы озвучить не можем, но он обязан производить выплаты на детей в пользу одной второй заработка, — цитирует Матвеева Пятый канал.

Изначально Аршавин выплачивал именно 50% от своих доходов. Однако требование снизить сумму алиментов он аргументировал тем, что после завершения карьеры футболиста он стал получать гораздо меньше денег.

Сам Аршавин присутствовал на заседании суда, чем заслужил новые упрёки со стороны бывшей супруги. Она посетовала, что у него есть время ходить на разбирательства, но нет времени общаться с детьми. Действительно, Андрей видится с 14-летним Артёмом, 12-летней Яной и восьмилетним Арсением крайне редко.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно решению суда теперь Аршавин должен выделять на детей 3/8 своих доходов. Отмечается, что в 2019 году он выплачивал за каждого ребёнка приблизительно по 300 тысяч рублей.