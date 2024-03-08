«Абсолютный чемпион»: назван продукт с рекордным содержанием витамина C Диетолог Хачирова: квашеная капуста является чемпионом по содержанию витамина C

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Квашеная капуста является чемпионом среди продуктов питания по содержанию витамина C, рассказала NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Эксперт подчеркнула, что данное блюдо получают в процессе ферментации, когда обычная капуста обогащается полезными микроорганизмами, благодаря чему она расщепляется на пищевые волокна и лучше усваивается.

Квашеная капуста — абсолютный чемпион по содержанию витамина С. А это иммунитет, это антиоксиданты. В квашеной капусте содержатся витамины группы B, витамин К, магний, железо, кальций, и сама по себе капуста является источником нерастворимой клетчатки. Клетчатка — это еда для бактерий нашей микробиоты, — добавила Хачирова.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.