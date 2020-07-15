Абрамченко: штрафы за вред природе должны идти только на решение экопроблем

https://static.news.ru/photo/6cc9682a-c747-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Зампред главы правительства России Виктория Абрамченко прокомментировала поправки кабмина в Бюджетный кодекс, касающиеся возмещения вреда окружающей среде, в том числе, водным объектам.

По её словам, обеспечение справедливого зачисления средств за экологический вред и соответствующий федеральный контроль станут логичным следствием усиления ответственности за ликвидацию последствий в случае ЧС.

Абрамченко отметила, что к авариям с причинением ущерба экологии зачастую приводит безответственность компаний и отсутствие инвестиций в обветшавшую инфраструктуру.

Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. «Латать дыры» начинает федеральный бюджет. Штрафные санкции и последующие платежи должны справедливо возмещаться собственнику объекта, которому нанесён вред. Но средства должны быть «окрашены» и идти исключительно на решение экологических проблем. Существующий порядок этого не позволяет, — пояснила зампред.

По действующему законодательству, все платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде зачисляются в местные бюджеты. Исключение составляют только особо охраняемые территории. Поправка кабмина уточняет, что платежи по искам о возмещении вреда водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причинённого таким объектам, подлежат зачислению в федеральный бюджет. Принятие поправок позволит перечислить штраф от аварии в Норильске в федеральный бюджет вместо местного.

Как писал NEWS.ru, 6 июля стал известен размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель»: 179 млрд рублей — водным объектам, 1 млрд — почвам. На предприятии подготовленную Росприроднадзором оценку сочли завышенной и заявили о намерении её оспорить.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ответ на это заявил, что компания имеет такое право, однако «все видели последствия аварии» и показатели причинённого вреда зафиксированы официально. Он также отметил, что объём ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен.

Авария произошла 29 мая. На принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.