Источник: бюджетный кодекс скорректируют из-за выплат от «Норникеля»

https://static.news.ru/photo/8a5942a2-c49a-11ea-bc27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Российское министерство финансов разработало поправки в Бюджетный кодекс, в нём появится специальная норма под выплату «Норникелем» компенсации за разлив топлива.

Документ внесён на рассмотрение в кабмин и скоро поступит в Госдуму. Согласно действующему российскому законодательству, получателем данных средств должен стать сам Норильск, пишут «Известия».

Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона, — пояснил смысл поправок источник издания, знакомый с ситуацией.

Также собеседник журналистов добавил, что размер компенсации слишком велик для бюджета региона, поэтому действующее законодательство планируется скорректировать так, чтобы платёж пришел в федеральный центр.

6 июля стал известен размер ущерба экологии от аварии на территории ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель»: 179 млрд рублей — водным объектам, 1 млрд — почвам. Подготовленную Росприроднадзором оценку на предприятии сочли завышенной и заявили о намерении её оспорить. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ответил, что компания имеет такое право, но «все видели последствия аварии» и показатели причинённого вреда зафиксированы официально. Министр добавил, что объём ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен.

В 2020 году Норильск ожидает доходы в размере 18 млрд рублей, то есть в 8 раз меньше, чем озвученная Роспотребнадзором сумма компенсации от «Норникеля». Доходы консолидированного бюджета края на 2020-й — чуть менее 300 млрд.

29 мая на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Как писал NEWS.ru ранее, выплаты «Норникеля» за ущерб окружающей среде после ЧП в Норильске будут гораздо ниже оценки Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. Кроме того, платежи будут распределены на месяцы и годы. Такое мнение выразили эксперты международного рейтингового агентства Moody's.