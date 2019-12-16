Сразу несколько «осведомлённых источников» сообщили о визите сотрудников ФСБ к бывшему главе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиру Рублёвскому. Его бывшая советница, а затем и сам герой публикаций опровергли эти утверждения. Чиновник, вызывавший волну критики из-за бессилия городских властей перед снежным коллапсом минувшей зимой, покинул свой пост 14 октября 2019 года. Ранее, в январе 2019-го антимонопольщики нашли в его ведомстве признаки картельного сговора с шестью дорожными компаниями.

В компании семьи, а не силовиков

Об оперативно-следственных действиях ФСБ с Рублёвским 15 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на «источник в правоохранительных органах». Другой анонимный собеседник государственного агентства, указанный как «источник во властных структурах региона», подтвердил, что чиновника опрашивают и, вероятно, после этого доставят в Москву. По данным Znak.com, речь якобы идёт об уголовном деле, связанном с закупкой уборочной техники.

Однако вскоре после появления данных сообщений их достоверность опровергла бывшая советница Владимира Рублёвского — Ольга Гнездилова.

Разговаривали с ним только что — проводит время с семьёй, — написала она в Facebook.

Ситуацию также прокомментировал и сам Рублёвский, заявив, что никаких оперативных действий и задержаний не было, и добавив, что всё воскресенье, 15 декабря, он якобы украшал дома новогоднюю ёлку.

После этого ТАСС вновь сослался на источники в силовых структурах Петербурга, по данным которых оперативно-следственные действия всё же имели место, не уточнив, что именно заинтересовало силовиков.

Рублёвский покинул свой пост 14 октября с формулировкой «по собственному желанию». Через четыре дня региональное УФАС передало в управление экономической безопасности и противодействия коррупции городского главка МВД решение по громкому делу о «снежном картеле». Речь шла о признаках нарушения закона о защите конкуренции, которые антимонопольщики выявили в деятельности шести компаний: СПб ГУДП «Центр», СПб ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ОАО «Коломяжское», ОАО «Автодор СПб» и АО «Автопарк № 7 Спецтранс».

Состоявшиеся в 2018 году аукционы на сумму около 8,2 млрд рублей привлекли внимание ФАС в январе, когда Петербург завалило снегом, а коммунальные службы не могли навести порядок на улицах. В результате назначенный Кремлём врио губернатора Петербурга Александр Беглов выдавал подчинённым лопаты и вместе с ними под видеокамеры демонстративно расчищал улицы от завалов. После многочисленных жалоб жителей Северной столицы и публикаций в СМИ УФАС обнаружило «снежный картель».

Антимонопольщики заметили, что в конкурсах на уборку улиц от комитета Рублёвского участники подавали одинаковые — вплоть до копейки — ценовые предложения. При этом собственно снижение цены получалось в районе 0,5% от максимальной. Усугубляло положение то, что и чиновники и депутаты в один голос утверждали: уборка снега в Петербурге хронически недофинансируется, — писало издание «Мойка-78».

В УФАС полагают, что указанные шесть структур создавали видимость конкуренции на тендерах на уборку города от снега. Кроме того, документы этим фирмам, которые полностью курировались руководимым Владимиром Рублёвским комитетом, готовили одни и те же лица.

При этом предприятия по согласованию с подразделением правительства Северной столицы занимались уборкой районов, не указанных в договорах. Таким образом, в УФАС по Петербургу пришли к выводу, что речь идёт о признаках преступления, предусмотренного статьёй УК «Ограничение конкуренции».

Всего ФАС изучила 39 торгов, состоявшихся в 2016--2019 годах, на общую сумму в 24 млрд рублей.

Несколько слов о саженцах

Как заявил NEWS.ru депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалёв, в Северной столице «требования по уборке снега по техническому регламенту не выполняются никак».

Они (чиновники. — NEWS.ru) говорят — вот много снега выпало. Ну хорошо, но обязательства-то есть. Тогда пусть выполняют свою работу и потом предъявляют дополнительный счёт городу. Но они ничего не делали. В глобальном масштабе, дай бог, может, половину они отработали денег, которые на них выделяют. Вся система уборки города, за которую отвечал Рублёвский, все госконтракты были выполнены на 50%. На эту тему я написал открытое письмо Беглову в феврале 2019-го, где прямо обвинил комитет по благоустройству в этих проблемах. Однако в городе ничего не было сделано для изменения ситуации. Алексей Ковалёв депутат Заксобрания Петербурга депутат Заксобрания Петербурга

Парламентарий добавил, что предлагал ввести внешний контроль за процессом уборки города, «чтобы сами чиновники выходили на улицу».

В итоге снег растаял, и растаяли доказательства этого безобразия. Так что по Рублёвскому тюрьма плакала уже на тот момент. И если ещё за ним не пришли, то должны прийти — я очень на это надеюсь, — подчеркнул Ковалёв.

Также депутат рассказал про историю с закупкой саженцев, к которой причастен комитет по благоустройству.

Начали для Петербурга заказывать не российские саженцы, а заграничные, которые в три раза дороже. И оказалось, что фирма, которая продавала городу эти зарубежные саженцы, принадлежала жене первого зама Рублёвского. Этот скандал не удалось скрыть, и в 2018 году его (заместителя Рублевского. — NEWS.ru) убрали по недоверию, — продолжил Ковалёв.

Несмотря на опровержение информации о внимании силовиков к Рублёвскому, в Петербурге ещё свежи в памяти кейсы, когда за чиновниками и топ-менеджерами приходили спустя месяцы после их ухода с должностей или возникновения специфических проблем в подконтрольных структурах.

Владимир Рублёвский Ирина Мотина/РИА Новости

Так, Евгений Целиков был уволен с поста директора «Водоканала» в марте, а в конце ноября попал под домашний арест, будучи заподозренным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он «завладел денежными средствами ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ на сумму не менее 1 млрд рублей».

Другая история приключилась с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым, подчинённые которого стали жаловаться на долги по зарплатам ещё в 2018 году, но задержали его только 10 декабря этого года после обысков в компании. Теперь он стал фигурантом дела по статье УК «Присвоение и растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере».