Сразу несколько «осведомлённых источников» сообщили о визите сотрудников ФСБ к бывшему главе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиру Рублёвскому. Его бывшая советница, а затем и сам герой публикаций опровергли эти утверждения. Чиновник, вызывавший волну критики из-за бессилия городских властей перед снежным коллапсом минувшей зимой, покинул свой пост 14 октября 2019 года. Ранее, в январе 2019-го антимонопольщики нашли в его ведомстве признаки картельного сговора с шестью дорожными компаниями.
В компании семьи, а не силовиков
Об оперативно-следственных действиях ФСБ с Рублёвским 15 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на «источник в правоохранительных органах». Другой анонимный собеседник государственного агентства, указанный как «источник во властных структурах региона», подтвердил, что чиновника опрашивают и, вероятно, после этого доставят в Москву. По данным Znak.com, речь якобы идёт об уголовном деле, связанном с закупкой уборочной техники.
Однако вскоре после появления данных сообщений их достоверность опровергла бывшая советница Владимира Рублёвского — Ольга Гнездилова.
Разговаривали с ним только что — проводит время с семьёй, — написала она в Facebook.
Ситуацию также прокомментировал и сам Рублёвский, заявив, что никаких оперативных действий и задержаний не было, и добавив, что всё воскресенье, 15 декабря, он якобы украшал дома новогоднюю ёлку.
После этого ТАСС вновь сослался на источники в силовых структурах Петербурга, по данным которых оперативно-следственные действия всё же имели место, не уточнив, что именно заинтересовало силовиков.
Рублёвский покинул свой пост 14 октября с формулировкой «по собственному желанию». Через четыре дня региональное УФАС передало в управление экономической безопасности и противодействия коррупции городского главка МВД решение по громкому делу о «снежном картеле». Речь шла о признаках нарушения закона о защите конкуренции, которые антимонопольщики выявили в деятельности шести компаний: СПб ГУДП «Центр», СПб ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ОАО «Коломяжское», ОАО «Автодор СПб» и АО «Автопарк № 7 Спецтранс».
Состоявшиеся в 2018 году аукционы на сумму около 8,2 млрд рублей привлекли внимание ФАС в январе, когда Петербург завалило снегом, а коммунальные службы не могли навести порядок на улицах. В результате назначенный Кремлём врио губернатора Петербурга Александр Беглов выдавал подчинённым лопаты и вместе с ними под видеокамеры демонстративно расчищал улицы от завалов. После многочисленных жалоб жителей Северной столицы и публикаций в СМИ УФАС обнаружило «снежный картель».
Антимонопольщики заметили, что в конкурсах на уборку улиц от комитета Рублёвского участники подавали одинаковые — вплоть до копейки — ценовые предложения. При этом собственно снижение цены получалось в районе 0,5% от максимальной. Усугубляло положение то, что и чиновники и депутаты в один голос утверждали: уборка снега в Петербурге хронически недофинансируется, — писало издание «Мойка-78».
В УФАС полагают, что указанные шесть структур создавали видимость конкуренции на тендерах на уборку города от снега. Кроме того, документы этим фирмам, которые полностью курировались руководимым Владимиром Рублёвским комитетом, готовили одни и те же лица.
При этом предприятия по согласованию с подразделением правительства Северной столицы занимались уборкой районов, не указанных в договорах. Таким образом, в УФАС по Петербургу пришли к выводу, что речь идёт о признаках преступления, предусмотренного статьёй УК «Ограничение конкуренции».
Всего ФАС изучила 39 торгов, состоявшихся в 2016--2019 годах, на общую сумму в 24 млрд рублей.
Несколько слов о саженцах
Как заявил NEWS.ru депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалёв, в Северной столице «требования по уборке снега по техническому регламенту не выполняются никак».
Они (чиновники. — NEWS.ru) говорят — вот много снега выпало. Ну хорошо, но обязательства-то есть. Тогда пусть выполняют свою работу и потом предъявляют дополнительный счёт городу. Но они ничего не делали. В глобальном масштабе, дай бог, может, половину они отработали денег, которые на них выделяют. Вся система уборки города, за которую отвечал Рублёвский, все госконтракты были выполнены на 50%. На эту тему я написал открытое письмо Беглову в феврале 2019-го, где прямо обвинил комитет по благоустройству в этих проблемах. Однако в городе ничего не было сделано для изменения ситуации.
Алексей Ковалёв
депутат Заксобрания Петербурга
Парламентарий добавил, что предлагал ввести внешний контроль за процессом уборки города, «чтобы сами чиновники выходили на улицу».
В итоге снег растаял, и растаяли доказательства этого безобразия. Так что по Рублёвскому тюрьма плакала уже на тот момент. И если ещё за ним не пришли, то должны прийти — я очень на это надеюсь, — подчеркнул Ковалёв.
Также депутат рассказал про историю с закупкой саженцев, к которой причастен комитет по благоустройству.
Начали для Петербурга заказывать не российские саженцы, а заграничные, которые в три раза дороже. И оказалось, что фирма, которая продавала городу эти зарубежные саженцы, принадлежала жене первого зама Рублёвского. Этот скандал не удалось скрыть, и в 2018 году его (заместителя Рублевского. — NEWS.ru) убрали по недоверию, — продолжил Ковалёв.
Несмотря на опровержение информации о внимании силовиков к Рублёвскому, в Петербурге ещё свежи в памяти кейсы, когда за чиновниками и топ-менеджерами приходили спустя месяцы после их ухода с должностей или возникновения специфических проблем в подконтрольных структурах.
Владимир РублёвскийИрина Мотина/РИА Новости
Так, Евгений Целиков был уволен с поста директора «Водоканала» в марте, а в конце ноября попал под домашний арест, будучи заподозренным в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он «завладел денежными средствами ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ на сумму не менее 1 млрд рублей».
Другая история приключилась с гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым, подчинённые которого стали жаловаться на долги по зарплатам ещё в 2018 году, но задержали его только 10 декабря этого года после обысков в компании. Теперь он стал фигурантом дела по статье УК «Присвоение и растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере».