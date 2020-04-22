60 сотрудников подмосковной клиники заразились COVID-19

https://static.news.ru/photo/dd755bd4-84cf-11ea-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция выявлена у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Всего в медучреждении работает около 2,9 тысячи человек.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. В ведомстве сообщили, что для всех заболевших медработников уже установлен круг контактов. Все заражённые и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В Московской области к 22 апреля было выявлено более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 56 человек скончались от инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, первый случай массового заражения коронавирусной инфекцией среди медработников отмечен в Ленинградской области. Там СOVID-19 выявили у восьми врачей Рощинской межрайонной больницы.