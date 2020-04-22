60 сотрудников подмосковной клиники заразились COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Всего в медучреждении работает около 2,9 тысячи человек.
Об этом ТАСС
В Московской области к 22 апреля было выявлено более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 56 человек скончались от инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, первый случай массового заражения коронавирусной инфекцией среди медработников отмечен в Ленинградской области. Там СOVID-19 выявили у восьми врачей Рощинской межрайонной больницы.
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