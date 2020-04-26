52 человека в Московской духовной академии заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6672651c-87e1-11ea-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moscow Theological Academy/facebook.com

Массовое тестирование в Московской духовной академии (МДА) выявило коронавирус у 52 человек. Девять из них доставили в больницы.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МДА, в настоящее время в заведении проживает 136 человек, «включая сотрудников академии и монашествующих». Анализы на коронавирус сдали все без исключения. У 84 человек они оказались отрицательными, у 52 — положительными.

18 апреля о наличии у себя COVID-19 сообщил ректор МДА епископ Питирим (в миру Константин Творогов). Уже 26 апреля, как передавал NEWS.ru, епископ заявил, что выздоровел.

25 апреля о положительном результате теста на COVID-19 сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.