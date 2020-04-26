52 человека в Московской духовной академии заразились коронавирусом

Массовое тестирование в Московской духовной академии (МДА) выявило коронавирус у 52 человек. Девять из них доставили в больницы.
Как
18 апреля о наличии у себя COVID-19 сообщил ректор МДА епископ Питирим (в миру Константин Творогов). Уже 26 апреля, как передавал NEWS.ru, епископ заявил, что выздоровел.
25 апреля о положительном результате теста на COVID-19 сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
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