50 оттенков серого: российская экономика вновь рискует уйти в тень

Экономисты прогнозируют заметное «очернение» российской экономики на фоне введения различных послаблений для бизнеса. По мнению экспертов, желание государства удержать малое и среднее предпринимательство на плаву в период беспрецедентного санкционного давления рискует обернуться целым рядом побочных эффектов, ключевой из которых обнуление усилий органов власти по выстраиванию прозрачных фискальных инструментов и бизнес-системы. В частности, уже прогнозируется, что такое завоевание последних лет, как институт самозанятых, может оказаться невостребованным. Об этом — в материале NEWS.ru.

«Кнут зачехлили»

Александр из Саранска — предприниматель, вот уже несколько лет он занимается торговлей строительными материалами. У мужчины собственная фирма с небольшим штатом сотрудников. Он говорит, что нынешний кризис отнюдь не рядовой, ещё буквально пару недель назад он был близок к тому, чтобы свернуть коммерческую деятельность.

Конечно, сначала был настоящий шок, всерьёз задумался над тем, чтобы бросить дело, которым занимался все последние годы. Но потом решил подождать, тем более власти вроде как пообещали какие-то меры поддержки, — рассказал NEWS.ru предприниматель.

Александр признаётся: бизнес уже сегодня выкручивается как может. Говорит, что анонсированная ранее отмена многих проверок бизнеса автоматически привела к тому, что предприниматели «ушли в свободное плавание».

Люди хорошо считали сигнал правительства: дескать, мы вас не трогаем, вот и вы, пожалуйста, выживайте, только с голода не помрите. Вот мы и выживаем. Многие могли наверное уже заметить, что кассовые чеки стали выбиваться всё реже, что оплату за товары и услуги просят перевести на личные карты, что терминалы в магазинах, кафе и ресторанах стали резко, как по команде, «ломаться». Это и понятно: бизнес пытается удержаться и, простите, не скончаться скоропостижно, — говорит собеседник NEWS.ru.

Рейд Госинспекции по недвижимости по выявлению незаконных летних кафе АГН «Москва»

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв признаёт, что происходящее — элемент общегосударственной политики в условиях мобилизационной экономики. По его мнению, власти находились перед выбором: ослабить давление на бизнес или же, наоборот, надавить на него, чтобы выдавить по максимуму.

Как мы видим, кнут временно зачехлили. Это сделано для того, чтобы предприниматель вообще не убежал с рынка. Не секрет, что многие сейчас стали рассуждать так: проще сидеть дома на диване и получать пособия по безработице, — пояснил NEWS.ru Журавлёв.

Он полагает: новая система с изрядно «посеревшей» экономикой участникам рынка понравится. Если ущерб от введённых санкций в ближайшее время будет возрастать, то новая экономическая модель почти неминуемо станет постоянной, утверждает эксперт.

В то же время Журавлёв считает, что в нынешнем форс-мажоре есть и очевидный плюс: многие проверки, которые существовали до сегодняшнего дня, были неэффективны, избыточны и зачастую сопровождались коррупцией. Собеседник NEWS.ru полагает, что в актуальных условиях крайне важен баланс:

Сейчас баланс в сторону бизнеса. Если его не поддержать, он сдохнет, тогда нам безработных не прокормить.

Поводы для тревоги действительно налицо. В прошлом году, когда нынешний санкционный кризис ещё не наступил, в 50 регионах произошла убыль микробизнеса. Основная часть закрытых в 2021 году индивидуальных предприятий — 65%, или 520 тысяч, ликвидировались по собственной инициативе. В два раза меньше ИП были исключены из реестра по решению налоговых органов, поскольку в течение 15 месяцев не сдавали отчётность, в связи с чем были квалифицированы как недействующий бизнес.

Эксперты опасаются, что усилия власти, направленные на «обеление» национальной экономики в недалёкой перспективе рискуют быть сведены к нулю.

Ни чеков, ни кассы

Уже понятно, что в складывающихся на фоне геополитической напряжённости условиях государство будет вынуждено ослабить фискальный контроль. У Сергея из Ульяновска (имя по его просьбе изменено) своя фирма по ремонту компьютеров и бытовой техники. Он признаётся, что если раньше работал «полностью по-белому», то сегодня был вынужден поменять «стандарты».

Ремонт компьютера Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас все так работают: чеки не выбиваются, переводы — на карту. Ну а куда деваться? Это же не мы такие, а жизнь такая. Если всё делать абсолютно по закону, то можно разориться через неделю. А у меня несколько сотрудников, мне им ещё зарплату платить. Неужели государству станет лучше, если я вообще прекращу деятельность? Не думаю, — объясняет корреспонденту NEWS.ru предприниматель.

Однако ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН доктор экономических наук Сергей Смирнов не столь однозначен. С одной стороны, говорит он, мощнейший экономический откат по всем направлениям неизбежен. С другой, объясняет NEWS.ru эксперт, полностью чёрной российская экономика всё же не станет.

Как бы там ни было, но надо как-то пополнять бюджет, чтобы выполнять социальные обязательства, выплачивать зарплаты бюджетникам. Поэтому налоговая служба продолжит контроль. Например, если сейчас инспекторы на какие-то вещи закрывают глаза, то спустя несколько месяцев могут спросить: вот почему ИП Иванов в прошлом году заплатил миллион рублей налогов, а в этом — всего десять тысяч? — говорит Смирнов.

Однако угрозу массового уклонения от налогов действительно не стоит сбрасывать со счетов. Так, говорит экономист, пока сегодня от налогов уходят слесари, но вполне возможно, что схожие схемы заработают в крупных компаниях. Например, в автосалонах с совсем иными оборотами.

Другой вызов, о котором говорят экономисты, это широко разрекламированная ранее система самозанятых. Специалисты опасаются, что данная модель перестанет быть популярной, поскольку сегодня перед людьми открывается возможность сокрытия доходов.

Работа в автосервисе Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, механизм самозанятых может быть задействован и с совсем другой целью, о чём уже предупредили в ФНС. Ведомство уже направило в территориальные органы письмо, в котором перечислило основные признаки, которые указывают на использование компаниями незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых.

Неожиданное изменение экономической реальности почувствуют на себе и рядовые потребители. Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова прогнозирует: неизбежно возникнут трудности при возврате некачественного товара продавцу.

Что касается моратория на проверки бизнеса, то первые реальные послабления для МСП были введены ещё в 2020 году. Особо пострадавшие отрасли до сих пор ещё пользуются ковидными льготами. По её мнению, отмена массовых проверок — не самое страшное для государства. Принимаемые меры масштабно на социальное самочувствие бизнеса не повлияют, считает собеседница NEWS.ru.

Эксперты уверены: едва ли можно удержать на плаву малый и средней бизнес без системных мер.

Надо отметить, что в некоторых регионах есть попытки выстроить такую систему. Это в первую очередь касается довольно крупных и экономически сильных субъектов. Попытки выстраивания такой системы есть в Москве, Московской области, Башкирии, некоторых других субъектах. Но остаётся открытым вопрос, как выжить МСП на периферии, в тех регионах у которых нет ресурсов для поддержки, — отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Николай Евдокимов.

Что касается перехода многих на наличную оплату, отказа от выдачи чеков и перевода средств на личные карты, то эксперт назвал это признаками отката от модернизации и архаизацией экономики.

Мораторий не для всех

Однако далеко не все в бизнес-отрасли разделяют анархистские настроения коллег по цеху. С одной стороны, согласно постановлению правительства РФ № 336, в 2022 году в отношении подавляющего количества субъектов контрольно-надзорной деятельности проведение плановых проверок прекращается. Это означает, что внеплановые проверки можно проводить только по согласованию с органами прокуратуры в экстренных случаях.

Однако никто не запрещает хоть каждый день осуществлять так называемые специальные режимы государственного контроля — мониторинг, постоянный рейд, постоянный государственный контроль, результатом которых является привлечение к административной ответственности, рассказал NEWS.ru экономист Сергей Храпач.

Рейд инспекторов Объединения административно-технических инспекций Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По его словам, прокуратура не ограничена в праве хоть ежедневно осуществлять надзорную деятельность, в том числе с привлечением специалистов из контрольно-надзорных органов, результатом которой также является привлечение предпринимателей к административной ответственности.

А под формулировку «причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан» можно подогнать любое надзорное мероприятие, например, в сфере пассажирского транспорта — нарушение водителем автобуса или пилотом самолета режима труда и отдыха может повлечь как внеплановую проверку перевозчика, так и послужить основанием для его привлечения к административной ответственности, — пояснил эксперт.

Можно предположить, что при определённом подходе со стороны должностных лиц контрольно-надзорных органов и позиции прокуратуры, которая согласовывает проверки, обещанный бизнесу мораторий не достигнет целей, для которых он принимался.