41 человек с коронавирусом умер в Москве

https://static.news.ru/photo/5890a4ee-865c-11ea-b465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о последствиях COVID-19. В течение суток умер 41 человек с подтверждённым анализом.

Среди жертв вируса — люди в возрасте от 34 до 92 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, вирусный гепатит, лейкоз, гипертонию, холецистит и хронический пиелонефрит.

Ранее NEWS.ru писал, что число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%. В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 выздоровели.