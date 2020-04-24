41 человек с коронавирусом умер в Москве

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о последствиях COVID-19. В течение суток умер 41 человек с подтверждённым анализом.
Среди жертв вируса — люди в возрасте от 34 до 92 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, вирусный гепатит, лейкоз, гипертонию, холецистит и хронический пиелонефрит.
Ранее NEWS.ru писал, что число новых пациентов с коронавирусом, поступающих в больницы Подмосковья, ежедневно сокращается на 1-2%. В Московской области, по последним данным, выявлено 7889 случаев заражения коронавирусом. 66 человек скончались от COVID-19, 235 выздоровели.
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