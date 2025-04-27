30 минут и меньше! Картофельная запеканка с сыром и грудинкой на ужин!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовим картофельную запеканку с сыром и грудинкой! Ароматная, сытная и невероятно вкусная картофельная запеканка с хрустящей корочкой станет идеальным блюдом для семейного ужина. Готовится просто, а результат впечатляет!

Нарежьте отварной картофель тонкими ломтиками и выложите половину в форму для запекания, смазанную маслом. Сверху распределите кусочки копченой грудинки, придающие блюду пикантный вкус и аромат. Посыпьте тертым сыром, затем выложите оставшийся картофель.

Приготовьте заливку: смешайте сливки с яйцами, добавьте соль, перец и немного мускатного ореха для тонкого аромата. Равномерно полейте запеканку и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте блюдо дополнительной порцией сыра, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.

Подавайте запеканку горячей, украсив зеленью. Нежное сочетание картофеля, копченой грудинки и расплавленного сыра никого не оставит равнодушным!

Ранее сообщалось, как приготовить ленивый капустный пирог без возни с тестом за 20 минут.