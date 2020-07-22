Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся лето

https://static.news.ru/photo/0095fb66-ccc2-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летняя погода вернётся в российскую столицу уже в ближайшие выходные — 25-26 июля. Дожди прекратятся, а температура начнёт подниматься.

Завтра ещё не обойдётся без коротких дождей и относительно прохладно — плюс 19 — плюс 21. Начиная с выходных, температура возвращается в климатическую норму — 20–25 градусов в субботу, в воскресенье даже 21–26 градусов, — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на следующей неделе столбик термометра поднимется до 28 градусов. Температура в августе, прогнозирует Тишковец, будет немного выше климатической нормы.

Температурный фон будет варьироваться от 9 до 14 градусов в ночные часы и днём 20–25 градусов, — рассказал он.

По прогнозам синоптиков, потеплеть должно и на северо-западе. Пока же в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях тоже не жарко — днём около 20 градусов. В южных районах Западной Сибири и Красноярского края ожидаются нормальные температуры — до +25 градусов. В Якутии и континентальных районах Магаданской области столбики термометров будут по-прежнему показывать рекордные +30...35 градусов. Жара вернётся также на курорты Краснодарского края и Крыма, там будет около +30 градусов, писал NEWS.ru.