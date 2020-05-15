24% выпускников считают, что ЕГЭ в этом году нужно отменить

https://static.news.ru/photo/900ba5f0-960f-11ea-876b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press

Большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату.

При этом почти каждый четвёртый выпускник (24%) уверен, что ЕГЭ в 2020 году вовсе стоило бы отменить. А каждый пятый респондент убеждён в правильности замены ЕГЭ на другую форму сдачи экзамена. Соответствующие данные были получены в ходе опроса (результаты есть в распоряжении NEWS.ru), проведённого специалистами сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение».

Также в ходе исследования выяснилось, что 13% учеников одиннадцатых классов считают самым верным решением провести ЕГЭ в традиционном формате, в заранее запланированные сроки. И только 9% респондентов поддержали бы идею о переводе экзамена в дистанционный формат.

Также в ходе опроса специалисты выяснили, как учащиеся девятых классов относятся к возможности перевода основного государственного экзамена в дистанционный формат.

Большинство девятиклассников в целом положительно восприняли бы возможность сдать ОГЭ в онлайн-режиме: четверть респондентов выбрали ответ «положительно», а 18% — «скорее положительно».

Если бы перспектива перевода ОГЭ в дистанционный формат была бы возможна, то нейтрально к ней отнеслись бы 27% опрошенных.

Меньше всего респондентов отрицательно и скорее отрицательно (по 14% на каждый из вариантов) приняли бы необходимость сдавать ОГЭ в онлайне.

Несмотря на существенный негативный опыт, большинство старшеклассников позитивно бы отнеслись к проведению экзаменов онлайн. Это серьёзное изменение рынка, мы ожидаем, что государство будет всё больше использовать онлайн-технологии и для обучения, и для тестирования результатов, — прокомментировал результаты исследования директор по бизнес-развитию школы Александр Ларьяновский.

Всего в анонимных опросах приняли участие 1200 девятиклассников и 1300 одиннадцатиклассников из всех регионов России.

Как ранее писал NEWS.ru, выпускники школ, несмотря на сложившуюся ситуацию, смогут выбрать экзамены, которые им необходимы для поступления в вуз. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.