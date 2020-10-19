Ефремов примет участие в рассмотрении апелляции на приговор по делу о ДТП

https://static.news.ru/photo/36e9cb72-1243-11eb-86c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд 20 октября проведёт рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет заключения в колонии за смертельное ДТП.

Заседание должно начаться в 11:00. Предполагается, что обвиняемый лично будет принимать участие в процессе.

Заседание состоится 20 октября в Мосгорсуде. Ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании, — рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По её словам, также в зал допустят 45 журналистов, заранее получивших аккредитацию, передаёт ТАСС.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а» части 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.

Как писал NEWS.ru ранее, старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию. Виталий получил 200 тыс. рублей ещё до вынесения приговора, позже суд назначил ему компенсацию в 800 тыс. рублей, которую Ефремов ему тоже выплатил в полном объёме.