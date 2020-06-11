15% антисептиков оказались неэффективны

https://static.news.ru/photo/dbe57146-abdf-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор для получения сертификата, неэффективны. Об этом сообщил директор ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов.

Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков, — сказал он на заседании в Совете по правам человека.

Он также отметил, что производить средства стали организации, которые ранее этим не занимались. Эти компании перепрофилировались из-за ситуации с коронавирусом и нехватки дезинфицирующих средств в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно новому закону, в России конфискованный этиловый спирт можно будет использовать для производства антисептиков. На складах «Росспиртпрома» сейчас хранится 900 тыс. декалитров конфискованного алкоголя и 23 млн декалитров спирта, которые были изъяты в 2019 году.