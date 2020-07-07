14 человек задержаны на акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ на Лубянке

https://static.news.ru/photo/e6c9ffac-c069-11ea-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе пикетов в поддержку советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержаны 14 человек. Большинство из них журналисты, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Пикеты проходят недалеко от здания ФСБ на Лубянке. Силовики задержали пять журналистов «Коммерсанта» — Александра Черных, Кристину Дерягину, Кирилла Кривошеева, Марианну Беленькую, а также Елену Черненко. Также были задержаны однокурсник Сафронова и экс-журналист «Новой газеты», журналистка интернет-издания «Проект», журналистка издания «Батенька, да вы трансформер», сотрудница Reuters, а также сотрудники ряда изданий и активисты.

Полицейские через громкоговорители просили протестующих соблюдать социальную дистанцию и напоминали о запрете проведения массовых мероприятий. Силовики предлагали пикетирующим проследовать в автозаки добровольно, а когда они отказались под руки уводили журналистов и активистов в автозак.

Сафронова подозревают в государственной измене. Он был задержан сотрудниками ФСБ во вторник. Советник главы Роскосмоса не признал свою вину. По данным ФСБ, он передал сведения, составляющие государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

NEWS.ru писал, что меру пресечения Сафронову решили избрать без СМИ. Суд удовлетворил ходатайства следствия и гособвинителя, настоявших на необходимости удалить из зала заседания журналистов.