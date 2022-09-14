«112»: подозреваемого в убийстве жены пенсионера МВД госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой пенсионера МВД Юрия Новикова госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает «112». По информации Telegram-канала, вчера, 13 сентября, 52-летнего мужчину должны были доставить в отдел Следственного комитета на допрос.

До здания СК пенсионер так и не добрался, его отправили в больницу с ушибами ног, ссадинами кистей, а также тупой травмой живота.

5 сентября стало известно, что в Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника. Сообщалось, что супруги вышли на прогулку с собакой, а навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание, что пес гуляет без намордника. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил.

Позже сам Новиков рассказал хронологию убийства жены в Новой Москве. По его словам, он вышел вечером с женой и собакой на прогулку. Они увидели неизвестного мужчину, который сделал замечание. Жена Новикова Татьяна начала ругаться с неизвестным, а Юрий пытался успокоить животное и повел собаку в сторону дома. Затем прозвучал выстрел, а Юрий, отведя собаку до дома, побежал к жене и нашел ее без сознания. Новиков вызвал полицию и врачей, но приехавшие медики констатировали смерть женщины.