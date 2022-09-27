«112»: медики не нашли серьезных травм у задержанного силовиками Камардина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики не нашли серьезных травм у поэта Артема Камардина, выступившего с антивоенными стихами на «Маяковских чтениях», сообщает Telegram-канал «112». Ранее активист рассказал, что после задержания сотрудники силовых структур избили и изнасиловали его грифом от гантели. Официально данная информация не было подтверждена.

По данным Telegram-канала, ночью 27 сентября Камардина увезли из столичного отдела Следственного комитета в больницу, где его осмотрели врачи. Медики диагностировали ушибленную рану лба, гематомы, ссадины лица и тела, а также рану губы и ушиб грудной клетки. По заключению врачей, такие травмы могли быть получены во время падения при задержании.

Госпитализировать поэта не стали из-за отсутствия показаний. После того, как его обследовали в приемном покое, Камардин был доставлен в изолятор временного содержания, где он ожидает ареста. При этом сам фигурант не стал обращаться в полицию с жалобой об избиении.

В 2011 году, как сообщает «112», Камардина судили за хранение наркотиков. Тогда в одном из столичных клубов у него нашли 2,5 грамма гашиша. В то время Камардину было 17 лет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанный после «Маяковских чтений» Камардин может обратиться в прокуратуру.