Карантин — непростое время для каждого из нас, особенно если ты привык всегда быть в центре внимания в окружении тысяч фанатов. Звёзды шоу-бизнеса как могут стараются не скучать в изоляции — устраивают челленджи, пьют вино и проводят онлайн-концерты. Но пение на камеру в полупустой студии, конечно, не заменит живой энергии толпы. Да и возможностей заработать у музыкантов и артистов стало гораздо меньше. Как выживает шоу-бизнес в условиях пандемии — в материале NEWS.ru